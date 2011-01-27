Уряд провів 25 січня одне з найвдаліших розміщень ОВДП - експерт

Уряд у вівторок, 25 січня, провів одне з найвдаліших розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН старший аналітик компанії Astrum Investment Management Сергій ФУРСА.

Він підкреслив, що значні об`єми продажів були зафіксовані за всіма трьома серіями стандартних облігацій. Ринок прийняв правила гри уряду за середньостроковими паперами, що призвело до різкого зростання об`ємів продажів дворічних облігацій. Середньозважений рівень прибутковості за даними облігаціями склав 9,86%, а ставки відсікання залишилися незмінними на рівні 10%. Розміщення амортизаційних паперів виявилося порівняно скромним, і прибутковість їх розміщення відповідала очікуванням.

С.ФУРСА відзначив, що низьке розходження заявок з прибутковості був характерний для всіх серій. За словами аналітика, концентрація заявок свідчить про стабілізацію ринку.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України на аукціоні у вівторок, 25 січня, залучило від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 1 млрд. 890,68 млн. грн.

Від реалізації облігацій з терміном погашення 13 липня 2011 року (термін обертання 168 днів) і прибутковістю 6,75% річних до бюджету вдалося залучити 451,17 млн. грн.; 26 жовтня 2011 року (273 дні) і прибутковістю 8% – 916,18 млн. грн.; 12 грудня 2012 року (686 днів) і прибутковістю 10% – 510,786 млн. грн.

Мінфін також розмістив дисконтні амортизаційні державні облігації на суму 12,6 млн. грн. Передбачено 16 етапів щоквартальних погашень цих паперів в сумі 62,5 грн., починаючи з 24 жовтня 2012 року.