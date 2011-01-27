Експерти: українському ринку акцій не вистачило зовнішнього позитиву

Українському ринку акцій в середу, 26 січня, не вистачило зовнішнього позитиву для продовження вранішнього зростання.

Така думку міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, українські фондові біржі в середу закрилися незначним зниженням. Проте, позитивну динаміку на Українській біржі продемонстрували акції «Укртелекому» (+3,24%), попит на які поновився після повідомлення про збільшення тарифів місцевого зв`язку. Лідерами за об`ємом зростання виступили «Укрнафта» (17,7 млн. грн.) і Алчевський меткомбінат (16,7 млн. грн.).

За словами аналітиків, зовнішній фон залишався позитивним весь день. Європу підтримала пропозиція Барака ОБАМИ заморозити витрати держбюджету, а також понизити ставки оподаткування для корпоративного сектора. Корпоративний сектор показав змішані результати, звернувши увагу інвесторів до зростання індексу впевненості американських споживачів до рівня 60,6 пункту проти 53,3 пункту. Американський ринок почав торги зростанням, причому індекс Dow зміг подолати відмітку 12000 пунктів вперше з 2008 року після того, як звіт показав зростання продажів на первинному ринку нерухомості до 329 тис. проти 280 тис. місяцем раніше.

За інформацією аналітиків, сьогодні в першій половині дня очікується така статистика по Єврозоні: індекс ділового клімату, індекс економічних очікувань, а також індекс інфляційних очікувань споживачів. У США будуть опубліковані дані щодо ринку праці, дані за обсягами замовлень на товари тривалого користування та індекс незавершених операцій з продажу будинків.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 26 січня, знизився на 0,02% – до 1 061,58 пункту. Загальний об`єм торгів склав 402 млн. 514 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,07% – до 2658,58 пункту. Загальний об`єм торгів склав 283 млн. 629 тис. грн., з них на терміновому ринку – 44 млн. 504 тис. грн.