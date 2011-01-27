Кабмін випустить ОВДП на 5 млрд. грн. для кредитування Аграрного фонду

Кабінет Міністрів України випустить облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на 5 млрд. грн. для кредитування Аграрного фонду. Про це йдеться в постанові Кабміну № 43 від 19 січня 2011 р., розміщеному на сайті уряду.

«Здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики з терміном погашення до 5 років обсягом 5 млрд. грн. з відповідним коригуванням граничного обсягу державного боргу», - зазначається у постанові.

У постанові підкреслюється, що Мінфін виступить емітентом ОВДП і забезпечить їх розміщення на первинному ринку.

Залучені під час розміщення цінні кошти буде направлено Міністерству аграрної політики і продовольства як головному розпоряднику бюджетних коштів для Аграрного фонду на умовах повернення до кінця 2011 р. з відповідним збільшенням показників фінансування і кредитування державного бюджету.