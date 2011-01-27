Українські фондові ринки вчора рухалися в негативному тренді - експерти

Українські фондові ринки в середу, 26 січня, рухалися в негативному тренді.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики відзначають, що індекс Української біржі знизився до закінчення вчорашньої торгової сесії і завершив день у мінусі. Біржова активність залишилася на високому рівні. Лідерами дня стали «Укртелеком» (+3,24%) і «Укрнафта» »(+0,41%). Коксохімічним підприємствам також вдалося закінчити торги на позитивній території. Ясинівський КХЗ додав 0,12%, Авдєєвський КХЗ - 0,02%. Серед компаній металургійного сектора найбільше знизилися котирування у Алчевського меткомбінату (-1,93%), тоді як втрати «Азовсталі» (-0,99%) і Єнакіївського метзаводу (-0,85%) виявилися менш значними.

За інформацією аналітиків, істотне зниження вартості акцій продемонстрували представники банківського сектору. Так, «Райффайзен банк Аваль» втратив 1,64%, «Укрсоцбанк» - 1,11%). Папери генкомпаній і «Мотор Січі» також не змогли подолати негативну динаміку. «Західенерго» впала на 1,3%, «Центренерго» - на 0,44%, «Мотор Січ» - на 0,49%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 26 січня, знизився на 0,02% - до 1 061,58 пункту. Загальний обсяг торгів склав 402 млн. 514 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,07% - до 2658,58 пункту. Загальний обсяг торгів склав 283 млн. 629 тис. грн., З них на терміновому ринку - 44 млн. 504 тис. грн.