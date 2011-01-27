Акції Cadogan Petroleum і JKX Oil & Gas в середу подорожчали – експерти

Акції Cadogan Petroleum і JKX Oil & Gas в середу, 26 січня, подорожчали на Лондонській фондовій біржі.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданіму агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, Cadogan Petroleum виріс на 1,22%, JKX Oil & Gas - на 0,17%. Вражаючий результат показав «Миронівський хлібопродукт», який додав 2,13%. У той же час, компанія Ferrexpo (-0,05%) не змогла вибратися з червоної зони.

Як відзначають аналітики, на Варшавській фондовій біржі в центрі уваги інвесторів у середу опинилися акції «Агротону» (+2,46%). При цьому котирування «Кернел» (-0,31%) незначно просіли. У свою чергу, папери "Астарти" (-1,05%) завершили торги істотним зниженням вартості.