Kardan N.V. продає 84% акцій «VAB Банку»

Kardan NV, дочірня компанія TBIF Financial Services BV, оголосила про продаж своєї частки в українському «VAB Банку» групі іноземних інвесторів.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Kardan NV.

Згідно з повідомленням, частка Kardan NV в банку становила 84%. Сума операції - 53 млн. євро.

Оформленням угоди займається російський інвестиційний банк «Трійка Діалог», який представляє групу міжнародних інвесторів.

У повідомленні вказується, що операція завершиться найближчими днями.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» на фінансовому ринку України працює з 1992 року. З жовтня 2006 року входить до універсальної фінансової групи VAB Group.

Активи банку на 1 січня 2011 року склали 6,662 млрд. грн., зобов`язання - 6,382 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 5,473 млрд. грн., власний капітал - 279,776 млн. грн., статутний капітал - 698,619 млн. грн.

«VAB Банк» в 2010 році збільшив чистий збиток в 2 рази - до 621,3 млн. грн.

Найбільшими акціонерами банку на 1 січня 2011 року були: TBIF Financial Services NV (Нідерланди) (пряма участь - 71,2586%), ТОВ «Бауман-Трейд» (Київ) (пряма участь - 16,0849%), Сергій МАКСИМОВ (пряма участь - 11,2304%, опосередкована - 16,2573%) і Людмила МАКСИМОВА (пряма участь - 0,0421%, опосередкована - 11,2304%).