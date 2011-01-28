Експерт: індекс Української біржі все ж таки зміг завершити торгову сесію зростанням

Індекс Української біржі у четвер, 27 січня, відкрився різким зниженням котирувань, але зміг завершити торгову сесію незначним зростанням.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСЬКИЙ.

За його словами, лідером як за зростанням ціни акції, так і за об`ємом торгів став Алчевській металургійний комбінат, що додав в ціні 4,8%. З ліквідних паперів помітне зростання також спостерігалося по «Укрсоцбанку» і «Райффайзен Банку Аваль», акції яких подорожчали на 1,6% кожна. Котирування акцій Стаханівського вагонобудівного заводу зросли в ціні на 2,2%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 27 січня, знизився на 0,55% – до 1 055,77 пункту. Загальний об`єм торгів склав 44 млн. 559 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,14% – до 2662,35 пункту. Загальний об`єм торгів на біржі склав 201 млн. 885 тис. грн., з них на терміновому ринку – 42 млн. 303 тис. грн.