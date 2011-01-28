Акції Алчевського меткомбінату показали неймовірне зростання без видимих причин - експерти

Основна увага гравців Української біржі у четвер, 27 січня, була прикута до Алчевському металургійному комбінату, акції якого продемонстрували неймовірне зростання без яких-небудь видимих причин.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

На думку аналітиків, «це може говорити про навмисне, спекулятивне розгойдування акцій з метою продати великі об`єми за максимальною ціною». В іншому ринок у четвер виглядав різнонаправлено, торги проходили з помірною волатильністю.

Аналітики відзначають, що серед підприємств індексного кошика Української біржі у четвер найбільше падіння було зафіксоване за акціями «Західенерго» (-1,67%), «Укртелекому» (-1,16%) і «Стіролу» (-0,88%). Позитивна динаміка була помітна по Стаханівському вагонобудівному заводу (+2,17%), «Райффайзен банку Аваль» (+1,62%) і «Укрсоцбанку» (+1,61%).

Аналітики нагадують, що у четвер українські фондові ринки закрилися із змішаною динамікою. Лідерами зростання на Українській біржі за об`ємом виступили Алчевський меткомбінат (38,2 млн. грн.) і «Центренерго» (18,6 млн. грн.).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 27 січня, знизився на 0,55% – до 1 055,77 пункту. Загальний об`єм торгів склав 44 млн. 559 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,14% – до 2662,35 пункту. Загальний об`єм торгів на біржі склав 201 млн. 885 тис. грн., з них на терміновому ринку – 42 млн. 303 тис. грн.