Експерти: макростатистика зі США у четвер була переважно негативною

Макроекономічна статистика зі США у четвер, 27 січня, була переважно негативною.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, набагато гіршими за прогнози вийшли дані про замовлення на товари тривалого користування в США. Крім того, збільшилася кількість первинних звернень за допомогою з безробіття.

Незважаючи на це, відзначають аналітики, західні ринки на кінець української торгової сесії тестували нові максимуми. Настрій інвесторів покращився після виходу даних щодо ринку нерухомості: індекс незавершених операцій з продажу будинків удвічі перевершив очікування аналітиків.

За інформацією аналітиків, сьогодні буде опублікований блок важливої статистики з Японії. Це дані про рівень безробіття, базовий індекс споживчих цін, дані з роздрібного продажу і витрат домогосподарств. У США сьогодні вийдуть дані про ВВП за четвертий квартал 2010 року, індекс довіри споживачів і дані за вартістю робочої сили.