На поведінку гравців ринків акцій вплинули суперечливі новини зі США - експерт

На поведінку гравців світових ринків акцій у четвер, 27 січня, впливали суперечливі макроекономічні новини із США.

Про це в коментарі агентству УНІАН повідомив аналітик компанії Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСЬКИЙ.

Зокрема, за його словами, грудневе зростання продажів недобудованих будинків, що розраховується Національною асоціацією ріелторів, перевищив ринкові очікування на 1 процентний пункт (2% проти очікуваного 1%). У той же час, кількість поданих за тиждень заявок на допомогу з безробіття розчарувало інвесторів і склало 454 тис., в порівнянні з прогнозом в 409 тис.

Як зазначив А.КОМАРОВСЬКИЙ, акції Microsoft виросли на 0,3% після оголошення компанією прибутку за четвертий квартал 2010 року на рівні 74 центів на акцію, що виявилося вищим за очікування на 9%. Procter & Gamble втратив 2,9%, оскільки інвестори негативно сприйняли зниження прибутку в другому кварталі 2011 року (фінансовий рік не співпадає з календарним) на 28%. Прибуток Caterpillar за четвертий квартал 2010 року перевищив прогнози на 16%, що стало причиною зростання акцій компанії на 0,9%.

За інформацією аналітика, у четвер світові фондові ринки трохи виросли. Європейський індекс широкого ринку DJ Stoxx 600, а також американський індекс S & P 500 додали 0,2%, DJIA виріс на 0,04%. Японський індекс NIKKEI знизився на 1,1% на новині про зниження кредитного рейтингу країни агентством Standard & Poors з АА до АА-. У Європі дорожчали акції банків і гірничодобувних компаній.

Як повідомив аналітик, публікуються дані про зростання ВВП США в четвертому кварталі 2010 року, який за консенсус-прогнозом повинен скласти 3,5%. Також Університет Мічігану оприлюднить значення Індексу споживчих настроїв за січень 2011 року - ринок чекає 73,1 пункту. Крім цього вийде звіт про фінансовий результат компанії Ford за четвертий квартал 2010 року, прибуток на акцію якої очікується на рівні 0,48 долара, і нафтової корпорації Chevron (очікуваний прибуток за четвертий квартал - 2,39 долара на акцію).

На думку А.КОМАРОВСЬКОГО, зовнішній фон на відкритті українського ринку сьогодні склався помірно-негативний, є висока ймовірність корекції індексів вниз.