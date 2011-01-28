Акції Cadogan Petroleum в четвер виросли на 12,05% - експерти

Акції Cadogan Petroleum на Лондонській фондовій біржі в четвер продемонстрували вражаючий підйом на 12,05%.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

У той же час, відзначають аналітики, ціна паперів JKX Oil & Gas (-0,07%) на Лондонській фондовій біржі майже не змінилася. Істотно подорожчали акції Ferrexpo (+1,17%) і «Миронівського хлібопродукту» (+1,3%).

За інформацією аналітиків, на Варшавській фондовій біржі в четвер «Астарта» (+4,16%) показала вражаючий ріст. Слідом за нею пішов «Кернел» (+ 1,67%), При цьому по акціях «Агротону» (-1,94%) спостерігалася корекція.