Іноземці цікавляться сільським господарством і енергетикою України - Акімова

Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА запевняє, що нині є багато іноземних інвесторів, зацікавлених вкладати кошти в український агропромисловий комплекс та енергетику.

Про це вона заявила в інтерв`ю 5-му каналу в неділю.

За словами І.АКІМОВОЇ, іноземні компанії запевняють, що приватизація в Україні - це той процес, в якому вони зацікавлені брати участь і сподіваються, що держава створить рівні умови іноземним інвесторам з вітчизняними інвесторами.

"Іноземним компаніям дуже цікаво розвивати зараз все, що пов`язане з агропромисловим комплексом", - зазначила перший заступник глави Адміністрації Президента.

При цьому І.АКІМОВА наголосила, що іноземці зацікавлені в інвестуванні в усі етапи розвитку АПК в Україні.

"Кількість людей, кількість компаній, які зацікавлені разом з нами розвивати агропромисловий комплекс, як в принципі й інші сектори економіки, наприклад енергетичний - дуже велика", - сказала вона.

При цьому І.АКІМОВА визнала, що є в будь-якій країні є певні ризики.

"Але, що вселяє віру - позитивний сигнал з боку інвесторів", - сказала вона.