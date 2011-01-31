Іноземці цікавляться сільським господарством і енергетикою України - Акімова
Перший заступник глави Адміністрації Президента України Ірина АКІМОВА запевняє, що нині є багато іноземних інвесторів, зацікавлених вкладати кошти в український агропромисловий комплекс та енергетику.
Про це вона заявила в інтерв`ю 5-му каналу в неділю.
За словами І.АКІМОВОЇ, іноземні компанії запевняють, що приватизація в Україні - це той процес, в якому вони зацікавлені брати участь і сподіваються, що держава створить рівні умови іноземним інвесторам з вітчизняними інвесторами.
"Іноземним компаніям дуже цікаво розвивати зараз все, що пов`язане з агропромисловим комплексом", - зазначила перший заступник глави Адміністрації Президента.
При цьому І.АКІМОВА наголосила, що іноземці зацікавлені в інвестуванні в усі етапи розвитку АПК в Україні.
"Кількість людей, кількість компаній, які зацікавлені разом з нами розвивати агропромисловий комплекс, як в принципі й інші сектори економіки, наприклад енергетичний - дуже велика", - сказала вона.
При цьому І.АКІМОВА визнала, що є в будь-якій країні є певні ризики.
"Але, що вселяє віру - позитивний сигнал з боку інвесторів", - сказала вона.