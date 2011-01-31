Частка «Бауман Трейд» у капіталі «VAB Банку» зменшилася до 8,9997%

У результаті реєстрації додаткової емісії акцій «VAB Банку» частка ТОВ «Бауман Трейд» у капіталі фінустанови зменшилася до 8,9997% (97714772 акцій).

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, частка TBIF Financial Services BV в капіталі банку збільшилася до 83,9167% (на 478 238 515 акцій - до 911 130 580 акцій).

Також повідомляється, що пакет акцій фізособи-акціонера банку після реєстрації додаткової емісії акцій не змінився (68224297 акцій), при цьому частка в капіталі фінустанови зменшилася до 6,2836%.

Довідка УНІАН. «VAB Банк» на фінансовому ринку України працює з 1992 року. З жовтня 2006 року входить до універсальної фінансової групи VAB Group.

Найбільшими акціонерами банку на 1 січня 2011 року були: TBIF Financial Services NV (Нідерланди) (пряма участь - 71,2586%), ТОВ «Бауман-Трейд» (Київ) (пряма участь - 16,0849%), Сергій МАКСИМОВ (пряма участь - 11,2304%, опосередкована - 16,2573%) і Людмила МАКСИМОВА (пряма участь - 0,0421%, опосередкована - 11,2304%).