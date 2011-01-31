Експерт: 2010 рік був важким і волатильним, але це був рік зростання

Настрій торговців українськими акціями в 2010 році визначався більше зовнішніми чинниками, серед яких проблеми з боргами периферійних країн Єврозони, стан економіки США та Китаю, а також ситуація в корпоративному секторі, який почав показувати ознаки відновлення.

Таку точку зору висловив кореспондентові УНІАН управляючий директор з міжнародного продажу і нових ринків інвестиційної групи «Сократ» Костянтин ЛІСНИЧИЙ.

На його думку, «незважаючи на те, що 2010 рік був важким і волатильним, на ринку були присутні позитивні моменти». Після того, як інвесторам-резидентам став доступний інтернет-трейдинг, значно зросла ліквідність. З іншого боку, приватні інвестори спекулятивно розганяли ціни низьколіквідних паперів, що призводило до ажіотажного зростання і такого ж стрімкого падіння котирувань без істотних об`ємів.

Проте, підкреслив К.ЛІСНИЧИЙ, це був рік зростання. Травневий обвал ринків, коли індекс UX втратив близько 45% капіталізації через боргові проблеми Греції, не зміг змінити загальну тенденцію. Компанії поступово відновлювалися, боргове фінансування стало доступним і дешевшим, а інвестори перестали сподіватися на покупки дистресових активів за викидними цінами. За підсумками 2010 року капіталізація українських емітентів зросла майже на 78%. Основними драйверами зростання залишалися історії з можливої виплати дивідендів, приватизація ряду державних підприємств, а також фундаментальні показники компаній корпоративного сектора.

За словами експерта, «у фокусі залишилися блакитні фішки, такі як «Укрнафта», «Укртелеком», «Мотор Січ», сектор ГМК і вагонобудівники». Досить добре показали себе акції «Запоріжсталі», котирування яких зросли на тлі операції з продажу великого пакету акцій новому інвесторові. Папери другого ешелону рухалися за ринком, окрім певних історій, таких як ситуація з Сумським НВО ім. Фрунзе і Маріупольським заводом важкого машинобудування. Акції Маріупольського важмашу втратили близько 50% після повідомлення про передачу майнового комплексу в оренду «Азовзагальмашу». Ще однією знаковою для інвесторів подією було виведення активів НВО ім. Фрунзе на дочірню офшорну структуру, що призвело до зниження капіталізації емітента більш ніж на 70% за підсумками року.

Як відзначив К.ЛІСНИЧИЙ, компанії агросектору в 2010 році всі так само залишалися фаворитами серед українських емітентів, що торгуються за межами України. Крім того, вважає експерт, «помітною позитивною тенденцією є прихід на український ринок російських інвесткомпаній і експансія російського капіталу, яка почалася».