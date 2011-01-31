Акції українських агрокомпаній на Варшавській фондовій біржі знизилися - експерти

Компанії українського агропромислового комплексу на Варшавській фондовій біржі у п`ятницю, 28 січня, показали негативну динаміку.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Аналітики відзначають, що найбільше у п`ятницю знизилася ціна паперів «Агротону» (-2,21%). Котирування «Астарти» (-1,38%) і «Кернела» (-0.19%) просіли на меншу величину.

За інформацією аналітиків, акції Ferrexpo на Лондонській фондовій біржі у п`ятницю продемонстрували істотне підвищення вартості. Папери Ferrexpo додали 2,94%, а котирування «Миронівського хлібопродукту» (-0,26%) трохи просіли. Крім того, котирування компанії JKX Oil & Gas (+0,04%) ледве перетнули нульову відмітку, тоді як ціна паперів Cadogan Petroleum не змінилася.