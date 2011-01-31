Експерт: зростання українського фондового ринку в 2011 році складе 30-50%

Зростання українського фондового ринку за підсумками 2011 року складе 30-50%.

Такий прогноз озвучив у коментарі кореспондентові УНІАН управляючий директор з міжнародного продажу і нових ринків інвестиційної групи «Сократ» Костянтин ЛІСНИЧИЙ.

На думку експерта, агрокомпанії, ГМК і банки виглядатимуть привабливіше за ринок. Багато що залежатиме від стабільності гривні і дій уряду із залучення західних інвестицій. Повноцінний запуск майданчика ММВБ-ПФТС може значно збільшити торгову активність.

Як вважає К.ЛІСНИЧИЙ, «визначити зараз чіткий напрям настроїв інвесторів неможливо, оскільки західні біржі лихоманить при першій згадці про зниження рейтингу тієї або іншої країни, а індекси безперервно ростуть впродовж декількох місяців підряд».

Проте, підкреслив експерт, активність на біржах зростає. На локальний ринок помалу повертаються західні інвестори. На жаль, Україна не знаходиться в авангарді найпривабливіших для інвестування ринків, таких як країни БРІК. «Проте українські емітенти продовжують торгуватися з дисконтом близько 30-50% до своїх західних конкурентів, і ми очікуємо поступового припливу капіталу. Швидше за все, побачимо корекцію ринку на 15-20% в лютому-березні, після чого ймовірний бічний тренд до літа», - прогнозує К.ЛІСНИЧИЙ.