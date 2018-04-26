Інвестори виявляють все більшу розгубленість

В останні кілька місяців позитивний настрій фондових ринків вже став звичним. Здавалося, з відновленням світової економіки впевненість інвесторів у зростанні акцій повинна тільки зростати. І дійсно, зростання, яке продемонстрували фондові ринки в минулому році, продовжилося і цьогоріч. Однак разом з цим і невирішені проблеми перейшли в новий рік.

Загострилися різні «хвороби» світової економіки в останні два тижні січня. Почалося все з посиленням волатильності на ринках, коли гарне зростання за підсумками однієї торгової сесії раптом змінювалося помітним падінням наступного дня.

Як підкреслили аналітики компанії Astrum Investment Management, світові фондові ринки завершили тиждень з 17 по 21 січня падінням - вперше за останні кілька місяців. При цьому основним драйвером корекції, поки незначним, стала незадовільна квартальна корпоративна звітність банку Goldman Sachs, який є знаковим для ринку. Також посилилися очікування відносного подальшої жорсткості грошово-кредитної політики в Китаї. Аналітики відзначили різке зростання індексу очікуваної волатильності (з 15,5% до 18,5%), який виріс до максимуму з початку грудня 2010 року. За підсумками тижня з 17 по 21 січня зниження продемонстрував широкий індекс S&P500, у той час як DJIA продовжив зростання.

Як бачимо, за вказаний період світові ринки ще не відчули корекції, незважаючи на деяке падіння індексів. Оптимісти, так само як і песимісти, не змінили свої настрої, однак упевненості у перших все ж таки поменшало.

Цьому є кілька причин. Зокрема, американська економіка за деякими критеріями перестала радувати інвесторів, при цьому в цілому все ж таки демонструючи гарні результати. Грошово-кредитна політика Китаю, у свою чергу, також зробила негативний вплив на котирування акцій на глобальних ринках. Але, знову ж таки, далеко не всі новини з Піднебесної були однозначно поганими.

Підтвердимо вищесказане яскравим прикладом. Як повідомив аналітик компанії Astrum Investment Management Денис Бєлов, світові фондові біржі 19 січня зазнали зниження. Європейський індекс широкого ринку DJ Stoxx 600 знизився на 1,4%. Американський індекс S&P500 втратив 1%, в той час як DJIA втратив 0,1%. Опубліковані макростатистичні дані зі США виявилися неоднорідними. Кількість нових закладених фундаментів в грудні знизилася на 24 тис. - до 529 тис. У той же час, кількість виданих на будівництво дозволів, всупереч очікуваному зниженню, виросла на 91 тис. - до 635 тис.

Вже наступного дня, 20 січня, був опублікований ряд статистичних даних у Китаї за грудень і четвертий квартал 2010 року, зазначив Д. Бєлов. Реальний ВВП країни в четвертому кварталі виріс на 9,8% в річному виразі, випередивши очікування на 4 процентних пункти і попереднє значення на 2 пункти. Промислове виробництво в Піднебесній в грудні зросло на 13,5% р/р, що передбачає зростання на 0,2 пункту м/м. Роздрібні продажі додали 19,1% р/р у грудні, прискоривши зростання на 0,4 пункту в порівнянні з листопадом. Оптимістичні результати обвалили азіатські ринки через очікування подальшого посилення грошово-кредитної політики Китаю у зв'язку з тривалим активним зростанням економіки.

Нова тенденція другої половини січня проявилася у звітності світових корпорацій, які саме цього місяця доповідають про свої результати. Якщо на початку січня компанії незмінно радували гравців ринку, то в аналізований період інвесторам були піднесені окремі неприємні сюрпризи. Зокрема, така ситуація виникла з Goldman Sachs, про що вже говорилося вище. Але знову варто обмовитися, що в цілому компанії продовжують показувати відмінні результати за підсумками своєї діяльності за четвертий квартал 2010 року.

Протягом останнього тижня січня ринки ще більше стали схилятися до нисхідного тренду. На думку аналітиків компанії Astrum Investment Management, на американських фондових майданчиках почалася сильна корекція. Незважаючи на позитивну корпоративну звітність, на торгових майданчиках домінували продавці. У результаті індекс DJIA за тиждень знизився на 0,4%, а широкий індекс S&P 500 втратив 0,6%. При цьому продовжився різкий ріст індексу очікуваної волатильності, який в кінці тижня перевищив рівень у 20%, що є максимумом за останні 2 місяці.

Аналітики відзначили різке зниження апетиту до ризику. Вперше з травня 2010 року був зафіксований відтік коштів з фондів, що інвестують в акції ринків, які розвиваються. Фонди втратили 3,054 млрд. доларів, що складає близько 0,4% від загального обсягу активів. Такий значний відтік коштів останній раз відбувався в середині лютого 2010 року. На думку аналітиків, основну роль в зниженні зараз грають ринкові настрої, а не новинний фон. Гравці ринку виявилися не готовими переступити позначку в 1 300 пунктів по S&P500, і все вказує на помітну корекцію після п'ятимісячного активного росту.

Як підкреслили аналітики, на тлі сильної корпоративної звітності дещо слабкою виглядає суперечлива макроекономічна статистика. У той же час, вона не несе в собі гострого негативу. У цілому ситуація залишається сприятливою для фондового ринку і носить локальне значення. Ліквідність продовжує домінувати, вартість ресурсів залишається на мінімальних рівнях. При цьому Федеральна резервна система США заявила, що стан економіки ще не є задовільним і програма викупу державних облігацій на 600 млрд. доларів не буде згорнута. Це обіцяє подальшу стабільну підтримку ринків з точки зору ліквідності, вважають аналітики.

Ще один найважливіший чинник, який продовжує впливати на динаміку акцій – боргові проблеми в Європі. Ситуація тут також неоднозначна і, більше того, невизначена. Простежимо це на прикладі валютного ринку.

За словами начальника відділу арбітражних операцій «Брокбізнесбанку» Владислава Стельмаха, європейська валюта на світових ринках протягом тижня з 24 по 28 січня стабільно росла до долара США. Він вважає, що американська статистика поступово відходить на другий план, а динаміка валюти все більше залежить від подій в Європі. Зокрема, як і раніше, не знята з порядку денного тема суверенних дефолтів. Як підкреслив В. Стельмах, «боргові проблеми в Греції та Ірландії, які вилилися в кризу суверенного боргу, призвели до розмов про потенційний розвал євро. ЄЦБ був змушений піти на певні заходи, щоб згладити наслідки кризи, зокрема, банк почав купівлю держоблігацій. А політики, тим часом, ніяк не можуть домовитися про те, що їм робити. Тепер Центробанк вже наполегливо вимагає від урядів конкретних і рішучих дій».

В останні дні січня фондові ринки потрапили під вплив нового (і вже зовсім несподіваного) чинника. У Єгипті почалися масові протести проти чинної влади, які переросли у сутички та призвели до численних жертв. У даний час ситуація в країні продовжує загострюватися. Це, природно, не могло не позначитися на фондових біржах.

Аналітик компанії Astrum Investment Management Антон Комаровський відзначив, що на світових фондових ринках 28 січня спостерігалося сильне падіння. Європейський індекс широкого ринку DJ Stoxx 600 у п'ятницю втратив 0,9%, американські індекси S & P 500 і DJIA знизилися на 1,8% і 1,4% відповідно. Побоювання інвесторів щодо того, що безлади в Єгипті стануть перешкодою постачання нафти через Суецький канал, а також у цілому щодо дестабілізації ситуації на Близькому Сході, затьмарили публікацію даних про зростання американської економіки на 3,2% у четвертому кварталі 2010 року. Утім, ці дані також виявилися розчаруванням: консенсус-прогноз ринку передбачав зростання на 3,5%.

В останній день січня падіння світових фондових індексів, на тлі подій в Єгипті, продовжилося.

Український ринок цінних паперів в другій половині січня в основному продовжував слідувати загальносвітовому тренду. Вітчизняні біржі були такими ж волатильними, а інвестори - невпевненими.

На думку аналітика інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександра Кушнарьова, український фондовий ринок у цей час сильно перекуплений. На тлі високих ризиків гравці поспішають зафіксувати спекулятивний прибуток, очікуючи швидкого настання корекції. Тому реакція навіть на зовнішній позитив притупляється. Наприклад, відкриття торгів на українському фондовому ринку 26 січня пройшло в позитивному ключі. Але до обіду індекс Української біржі втратив первинний запас міцності, а в другій половині дня і зовсім опустився нижче позначки закриття попередньої сесії. При цьому зовнішніх приводів для погіршення ринкової кон'юнктури не було.

Помітно, що фондові ринки на даний момент більше схильні до зниження. Це можна розглядати як результат збігу кількох несприятливих факторів, про які говорилося вище. Однак вище також було сказано, що кожен з цих факторів не можна оцінювати як однозначно негативний. Тому на поточну ситуацію можна дивитися і простіше, сприймаючи її лише як давно назрілу корекцію після кількох місяців зростання.

Як будуть розвиватися події на фондових ринках далі - прогнозувати важко. Адже Єгипет поки поставив не крапку, а жирну кому...

Олег Коберник (УНІАН)