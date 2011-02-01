ДКЦПФР затвердила фінансовий план Нацдепозитарію на 2011 рік

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) затвердила фінансовий план ВАТ «Національний депозитарій України» (НДУ) на 2011 р.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам член ДКЦПФР Олексій ПЕТРАШКО.

За його словами, фінплан був затверджений комісією минулого року на підставі нормативних документів Кабінету міністрів України.

О.ПЕТРАШКО також повідомив, що цього року комісія планує розробити новий базовий законопроект, що передбачає повну централізацію системи депозитарного обліку в Україні. Він також додав, що стосовно даного законопроекту комісія планує провести консультації з представниками Кабінету міністрів, Національного банку України.