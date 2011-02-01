Фондові індекси вчора відновилися на фоні звіту Exxon Mobile і статистики зі США - експерт

Відновленню фондових індексів в Європі і США в останній день січня посприяли сильний звіт від Exxon Mobile і статистика зі США.

Така думка міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, зростання особистих витрат споживачів в США перевершило очікування, а індекс ділової активності ФРБ Чикаго в січні зріс до 68,8 пункту проти 68,6 пункту місяцем раніше. Проте, настрої торговців залишаються стриманими на фоні загострення геополітичних ризиків у Єгипті, які стали причиною пониження суверенного рейтингу країни від Moody’s до негативного.

За словами аналітиків, у понеділок, 31 січня, українські фондові біржі закрилися зниженням. Лідерами торгів за об`ємом на Українській біржі виступили Алчевський меткомбінат (27,8 млн. грн.) і «Укрнафта» (18,7 млн. грн.). Серед підприємств індексного кошика зростання було зафіксоване по акціях «Укрнафти» (+0,87%), «Стиролу» (+0,07%) і Стахановського вагонобудівного заводу (+0,01%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 31 січня, знизився на 0,59% – до 1 051,37 пункту. Загальний об`єм торгів склав 113 млн. 942 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів знизився на 0,34% – до 2632,73 пункту. Загальний об`єм торгів склав 287 млн. грн., з них на терміновому ринку – 63 млн. 365 тис. грн.