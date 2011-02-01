Українські фондові ринки у понеділок перебували в червоній зоні - експерти

Українські фондові ринки у понеділок, 31 січня, перебували в червоній зоні.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, індекс Української біржі за підсумками сесії понеділка знизився на тлі значного об`єму торгів. Основний внесок до падіння індексу внесли компанії гірничо-металургійного сектора. «Азовсталь» втратила 2,38%, Єнакіївський завод - 2,36%, Aвдіївський КХЗ - 1,31%, Ясинівський КХЗ - 1,25%, Aлчевський меткомбінат - 0,33%.

Аналітики відзначають, що відчутно просіли у понеділок котирування «Центренерго» (-0,57%, «Райффайзен Банку Аваль» (-0,52%) і «Укртелекому» (-0,45%). Водночас, акції «Мотор Січі» (-0,29%), «Західенерго»(-0,20%) і «Укрсоцбанку»( -0,15%) трохи подешевшали. Всупереч загальному тренду ринку, «Укрнафта» зуміла укріпити свої позиції на 0,87%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 31 січня, знизився на 0,59% – до 1 051,37 пункту. Загальний об`єм торгів склав 113 млн. 942 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів знизився на 0,34% – до 2632,73 пункту. Загальний об`єм торгів склав 287 млн. грн., з них на терміновому ринку – 63 млн. 365 тис. грн.