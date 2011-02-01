Українські агрокомпанії на Варшавській фондовій біржі знову знизилися - експерти

Українські компанії агропромислового комплексу на Варшавській фондовій біржі вчора зберегли негативну динаміку.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, істотно просіла у понеділок «Астарта» (-3,55%). У свою чергу, «Агротон» (-1,45%) і «Кернел» (-0,19%) продемонстрували помірніше зниження вартості акцій.

Як відзначають аналітики, на Лондонській фондовій біржі вчора злетіла ціна акцій Cadogan Petroleum (+8,6%). Водночас, вартість паперів JKX Oil & Gas (+0,41%) підвищилася неістотно. За акціями Ferrexpo (-3,34%) спостерігалася корекція, а котирування «Миронівського хлібопродукту» (-0,05%) знизилися на мізерну величину.