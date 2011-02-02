Інвестори у вівторок активно купували акції енергетичного сектора - експерт

Інвестори на Українській біржі у вівторок, 1 січня, активно купували акції енергетичного сектора.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСЬКИЙ.

За його інформацією, інвестори активно купували акції «Дніпроенерго» і «Центренерго», які зросли в ціні на 3,5% і 2,7% відповідно.

Як відзначив А.КОМАРОВСЬКИЙ, індекс Української біржі у вівторок відкрився різким зростанням котирувань і протягом торгової сесії зберігав висхідний тренд. Практично всі ліквідні компанії зросли в ціні, окрім «Стіролу», який знизився на 0,4% після зростання в попередній день. Лідером, як за зростанням котирувань, так і за об`ємом торгів сталі акції «Укрнафти», що подорожчали на 4%. Істотно подорожчали акції «Шахтоуправління «Покровське», які зросли на 4,25%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 1 лютого, підвищився на 1,37% – до 1 065,83 пункту. Загальний об`єм торгів склав 164 млн. 685 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 2,12% – до 2688,42 пункту. Загальний об`єм торгів склав 266 млн. 358 тис. грн., з них на терміновому ринку – 50 млн. 629 тис. грн.