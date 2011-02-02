Українські фондові біржі зросли на тлі ймовірного вирішення конфлікту в Єгипті

Українські фондові біржі у вівторок, 1 лютого, закрилися зростанням на тлі ймовірного вирішення конфлікту в Єгипті, а також позитивних корпоративних даних від BP, Pfizer і UPS.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, лідерами торгів за об`ємом на Українській біржі виступили Алчевський меткомбінат (17,1 млн. грн.) і «Укрнафта» (24 млн. грн.). Серед підприємств індексного кошика найбільше зростання було зафіксоване за акціями «Укрнафти» (+4,01%) і «Центренерго» (+2,74%).

Аналітики повідомляють, що торги в Європі і США у вівторок закрилися зростанням під впливом позитивної статистики зі США і Європи. Зокрема, стало відомо, що індекс ділової активності в промисловому секторі економіки США в січні 2011 року підвищився до 60,8 пункту в порівнянні з 58,5 пункту в грудні 2010 року. Індекс ділової промисловості в Єврозоні також зріс до 57,3 пункту в січні з 56,9 пункту місяцем раніше.

За інформацією аналітиків, сьогодні публікується індекс цін виробників у Єврозоні за грудень. У США виходять грудневі дані по індикатору зайнятості ADR і запаси нафти за тиждень за даними EIA.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 1 лютого, підвищився на 1,37% – до 1 065,83 пункту. Загальний об`єм торгів склав 164 млн. 685 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 2,12% – до 2688,42 пункту. Загальний об`єм торгів склав 266 млн. 358 тис. грн., з них на терміновому ринку – 50 млн. 629 тис. грн.