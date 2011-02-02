Зростання на українських фондових майданчиках підкріплене оптимізмом зовнішніх ринків

На українських фондових майданчиках у вівторок, 1 лютого, спостерігався висхідний тренд, підкріплений оптимізмом, що панував на зовнішніх ринках.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, основний внесок до зростання індексу Української біржі у вівторок внесла «Укрнафта», акції якої злетіли на 4,01%. Також вражаюче підвищення котирувань продемонструвала компанія «Центренерго» (+2,74%). Відчутно подорожчали папери банківського сектора. «Укрсоцбанк додав 1,85%, «Райффайзен Банк Аваль» - 1,62%.

Аналітики відзначають, що підприємства гірничо-металургійного комплексу у вівторок слідували загальній позитивній динаміці ринку, але підвищення вартості їх акцій виявилося помірнішим. Алчевський меткомбінат зріс на 1,82%, «Азовсталь» - на 1,45%, Єнакіївський метзавод - +1,41%, Ясинівський КХЗ – на 1,27%, Aвдіївський КХЗ – на 0,86%.

За інформацією аналітиків, у вівторок також укріпили свої позиції «Укртелеком» (+1,04%) і «Мотор Січ» (+0,59%). Найслабкіший результат серед блакитних фішок продемонструвала «Західенерго», котирування якої підросли всього на 0,16%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 1 лютого, підвищився на 1,37% – до 1 065,83 пункту. Загальний об`єм торгів склав 164 млн. 685 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 2,12% – до 2688,42 пункту. Загальний об`єм торгів склав 266 млн. 358 тис. грн., з них на терміновому ринку – 50 млн. 629 тис. грн.