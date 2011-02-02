Світові фондові ринки завершили вівторок активним зростанням - експерт

Світові фондові ринки завершили торговий день у вівторок, 1 лютого, активним зростанням.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСЬКИЙ.

За його інформацією, європейський індекс широкого ринку DJ Stoxx 600 у вівторок зріс на 1,5%, американський індекс S&P 500 - на 1,7%, а DJIA додав 1,3%. Індекс S&P 500 закріпився вище психологічно важливої відмітки 1 300 пунктів, а індекс DJIA зараз перевищує свій «Рубікон» в 12 000 пунктів.

Як повідомив А.КОМАРОВСЬКИЙ, позитивним імпульсом для ралі на світових ринках акцій стали дані Інституту управління постачаннями про зміну індексу виробничої активності (PMI) в США, який зріс у січні до 60,8 пункту, що є багаторічним максимумом. Це набагато перевищило ринкові очікування (прогноз припускав, що індекс не зміниться і збережеться на грудневому рівні 58,5 пункту).

За словами аналітика, корпоративна звітність американських блакитних фішок додала впевненості інвесторам. Акції фармацевтичного гіганта Pfizer додали 5,5% після оголошення скоректованого чистого прибутку на акцію у розмірі 47 центів (прогноз - 46 центів) і початку нової програми викупу звичайних акцій у інвесторів загальним об`ємом 5 млрд. доларів. Котирування UPS зросли на 4,2% після оголошення квартального прибутку на акцію у розмірі 1,11 долара (прогноз - 75 центів). У Європі росли акції енергетичних і вугільних компаній: BP подорожчала на 1,3%, Royal Dutch Shell - на 3%, Kazakhmys - на 4,8%.

А.КОМАРОВСЬКИЙ відзначив, що сьогодні публікуються дані про зміну зайнятості в приватному секторі США в січні від компанії ADP. Також вийде корпоративна звітність компаній Electrolux, Time Warner, Whirpool Corp і Visa.