Приватизація об'єктів теплогенерації може початися з другого кварталу – Клюєв

Перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ сподівається, що приватизація об`єктів теплогенерації може початися з другого кварталу цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Зараз відбувається суто технічна процедура. Укази Президент підписав, всі постанови Кабінету міністрів вже прийнято. Я думаю, що впродовж першого кварталу їх (об`єкти теплогенерації – УНІАН) підготують вже до приватизації й після першого кварталу почнеться сам процес», – сказав А.КЛЮЄВ.

При цьому він зазначив, що уряд зацікавлений в тому, щоб процес приватизації об`єктів теплогенерації почався якнайшвидше.

«Ми зацікавлені, щоб це якнайшвидше було реалізовано», – сказав перший віце-прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України переніс початок приватизації підприємств енергетики з четвертого кварталу 2010 року на 2011 рік. За словами голови ФДМУ Олександра РЯБЧЕНКА, приватизація генеруючих і розподільних підприємств енергетики проводитиметься впродовж двох років, при цьому пріоритетними у продажу генеруючих підприємств залишаються «Дніпроенерго» і «Західенерго».

Нагадаємо, раніше ФДМУ не виключав можливості оголошення першого конкурсу з продажу акцій теплових генеруючих компаній чи контрольних пакетів обленерго в четвертому кварталі 2010 року.

За словами О.РЯБЧЕНКА, акції цих компаній вперше виставляються на продаж, тому вони вимагають підготовки до приватизації. Він також повідомив, що Міністерство палива і енергетики запропонувало виставляти на продаж один раз на квартал пакети акцій теплових генерацій або контрольні пакети обленерго.

О.РЯБЧЕНКО також відзначив, що загальна вартість чотирьох теплових генеруючих компаній становить 9-9,5 млрд. грн. За його словами, у разі виставляння на продаж їх загальна реалізаційна вартість може зрости до 11 млрд. грн.