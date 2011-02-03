Встановлена плата за видачу дублікатів та копій ліцензій на ринку цінних паперів
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" щодо порядку видачі дублікатів та копій ліцензій" (№2927-VI), ухвалений парламентом 13 січня цього року.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента України.
Як повідомляв УНІАН, цей закон передбачає встановлення плати за видачу дублікатів ліцензій на провадження окремих видів діяльності на ринку цінних паперів, копій цих ліцензій, їх переоформлення, а також за видачу сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з цінними паперами в Україні та їх дублікатів, із спрямуванням зазначених отриманих коштів на рахунки державного бюджету України.