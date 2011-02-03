Злиття ММВБ і РТС серйозно вплине на розвиток біржового ринку України – ПФТС

Створення єдиного фондового майданчика в Росії, шляхом злиття російських бірж ММВБ і РТС, серйозно вплине на український фондовий ринок. Як повідомили УНІАН у прес-службі ПФТС, про це заявив голова ради директорів фондової біржі ПФТС Олександр СКЛЯРОВ.

«Поза сумнівом, процес консолідації російських акціонерів двох провідних українських бірж серйозно вплине на розвиток біржового ринку України, але, в чому не немає ніяких сумнівів, це не відбудеться відразу», - заявив А.СКЛЯРОВ. Він також відзначив, що поки рано робити прогнози, який конкретний вплив дасть дане злиття на український ринок.

«Ми підтримуємо ідею консолідації біржової діяльності в Росії, адже будучи частиною глобального світу, об`єднана біржа змогла б ще успішніше конкурувати з світовими біржовими майданчики», - відзначив А.СКЛЯРОВ. З урахуванням вищесказаного, на його думку, дійсно необхідно створити могутню базу для завоювання лідируючих позицій на ринку за рахунок консолідації кращих технологій, професіоналів і продуктів, а не розмінюватися на конкурентну боротьбу на внутрішньодержавному рівні”.

Як повідомляв УНІАН, російська біржа ММВБ досягла попередньої домовленості про покупку контрольного пакету акцій іншої російської фондової біржі - РТС.

ММВБ є власником контрольного пакету акцій української фондової біржі ПФТС, РТС володіє 43% акцій «Української біржі».