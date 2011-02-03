Підтримку фондовим індексам надали ціни на нафту, статистика зі США і звітність - експерти

Основну підтримку фондовим індексам на зарубіжних майданчиках вчора надали зростання цін на нафту, хороша статистика зі США, а також корпоративна звітність.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, звіт від агентства ADP показав менш серйозне зниження кількості нових робочих місць у приватному секторі економіки США, ніж цього очкували аналітики. Напрям руху ринків сьогодні визначають новини з Єгипту, ціни на нафту і корпоративна статистика від News Corp.

Як відзначають аналітики, українські фондові майданчики в середу, 2 лютого, закрилися зростанням. Згідно з результатами торгів, індекс Української біржі зріс на 2,53%, опинившись на рівні 2756,55 пункту. Індекс ПФТС піднявся на 2,56% до рівня 1093,10 пункту.

Лідером торгів за об`ємом на Українській біржі виступила «Мотор Січ» (61,5 млн. грн.), зростання акцій компанії склало 10,62%. Основну підтримку українському ринку подали попередні дані про зростання прибули «Мотор Січі» на 68,6% в 2010 році. Інвестори також активно купували акції «Укрнафти» і «Центренерго».