Українські фондові ринки зросли на тлі позитивних корпоративних новин - експерти

Українські фондові ринки в середу, 2 лютого, зросли на тлі позитивних корпоративних новин.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, індекс Української біржі в середу зміцнився на вражаючі 2,53%, а об`єм торгів виявився рекордним і склав 350 млн. грн. Протягом дня увага інвесторів була спрямована на акції «Мотор Січі». Їх вартість злетіла на 10,62% після того, як сталі відомі попередні результати діяльності компанії за 2010 рік, що перевершили очікування учасників ринку. Також істотно піднялися котирування «Укртелекому» (+3,12%) і «Укрнафти» (+1,94%).

За інформацією аналітиків, помірне подорожчання в середу продемонстрували папери банківського сектора і «Центренерго». Райффайзен Банк Аваль» додав 0,80%, «Укрсоцбанк» - 1,50%, «Центренерго» - 1,27%. Гірничо-металургійні компанії завершили торги із змішаними результатами. Котирування Ясинівського КХЗ (+1,17%), «Азовсталі» (+1,09%), Єнакіївського метзаводу (+0,84%) і Авдіївського КХЗ (+0,56%) зміцнилися. Водночас, Алчевський меткомбінат (-0,53%) закрився в мінусі. Ще однією блакитною фішкою, що торгувалася проти ринку, була «Західенерго» (-0,16%).

Аналітики повідомляють, що на Лондонській фондовій біржі в середу акції Cadogan Petroleum (+12,9%) злетіли ще вище. JKX Oil & Gas (+1,02%) продемонстрував помірне зростання. Котирування також виросли у Ferrexpo (+1,34%) і «МХП» (+0,77%).

В огляді наголошується, що на Варшавській фондовій біржі в середу торги по паперах «Астарти» (-0,32%) і «Агротону» (-0,27%) завершилися на негативній території. Акції «Кернела» (+0,06%) трохи зросли.