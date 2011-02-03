Світові фондові ринки завершили середу різнонаправлено - експерт

Світові фондові ринки завершили торговий день в середу, 3 лютого, різнонаправлено після висхідного ралі попереднього дня.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСЬКИЙ.

За його інформацією, європейський індекс широкого ринку DJ Stoxx 600 в середу виріс на 0,1%, американський індекс S&P 500 - знизився на 0,3%, а DJIA закрився практично без змін (+0,02%).

Як відзначив аналітик, котирування більшої частини американських акцій знизилися на тлі неоднозначних результатів корпоративної звітності, а також посилювання антиурядових протестів в Єгипті. Компанія ADP опублікувала дані про зростання зайнятості в приватному секторі США: 187 тис. нових робочих місць в січні (консенсус-прогноз - 140 тис.). Проте дана новина не була сприйнята ринком, який має намір все ж таки дочекатися офіційних даних по ринку праці в січні, публікація яких запланована на п`ятницю.

За словами А.КОМАРОВСЬКОГО, акції страхової компанії Genworth Financial подешевшали на 8,46% після оголошення збитку в четвертому кварталі 2010 року у розмірі 33 цента на акцію (очікувався прибуток у розмірі 18 центів на акцію). Акції Whirpool просіли на 2,1%, оскільки прибуток компанії четвертий квартал у розмірі 2,19 долара на акцію виявилася нижчою за очікування (2,26 долара на акцію). Котирування Electronic Arts зросли в ціні на 16% після оголошення прибутку за третій квартал 2011 року (фінансовий рік не співпадає з календарним) у розмірі 59 центів на акцію (прогноз ринку - 56 центів на акцію).