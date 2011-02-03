Оцінювач МАУ збільшив вартість держпакета акцій компанії з 250 до 270 млн. грн.

ТОВ “Українська експертна група» - оцінювач держпакета акцій приватного акціонерного товариства «Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» в розмірі 61,58% - збільшила вартість пакета з 250 до 270 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО сьогодні під час позачергового засідання Спеціальної контрольної комісії Верховної Ради України з питань приватизації.

Згідно з першою оцінкою, вартість пакета акцій становила 250 млн. грн, в результаті перегляду збільшена до 270 млн. грн. «Українська експертна група» як оцінювач надала першу оцінку, де пропонувалося виставити на продаж МАУ за 250 млн. грн. Ця оцінка була неякісною, тому в результаті повторної оцінки запропонована сума у розмірі 270 млн. грн.», - пояснив О.РЯБЧЕНКО.

Він також повідомив, що результати переоцінки ФДМУ отримав 2 дні тому, а для їх аналізу буде потрібно приблизно тиждень.

«Не можу вам сказати, чи буде він (результат переоцінки – УНІАН) прийнятий або відправлений на повторне доопрацювання. Поки про це говорити рано. Після того, як оцінка буде доопрацьована, прийнята і затверджена, тоді будуть проведені наступні дії щодо приватизації. Фонд, як акціонер, має буде всім акціонерам суспільства запропонувати використовувати своє переважне право на придбання цих акцій. Якщо вони купуватимуть, то з ними укладатимуться договори, вони від викупу відмовляться, то фонд виставить ці акції на аукціонну торгівлю, і буде оголошений конкурс з елементами аукціону», - повідомив А.РЯБЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» – провідна українська авіакомпанія. Флот МАУ складається з 19 літаків «Боїнг 737-300/400/500/800». Авіакомпанія сполучає Україну з 35 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД.

Базовими аеропортами МАУ є міжнародні аеропорти Києва – «Бориспіль» (КВР) і Львова – «Львів» (LWO).

МАУ виконує більше 450 міжнародних і внутрішніх рейсів в тиждень з Києва, Львова, Одеси, Донецька, Дніпропетровська, Харкова і Сімферополя на власних літаках і у партнерстві з іншими авіакомпаніями.

5 листопада 2010 року ФДМУ оголосив про приватизацію державного пакету акцій МАУ.

22 листопада О.РЯБЧЕНКО на прес-конференції заявив, що Фонд держмайна вважає, що реалізаційна ціна 61,58% державного пакету акцій МАУ повинна складати 250 млн. грн.

Експерти вважають цю суму дуже заниженою. Зокрема, як вважає аналітик інвестиційної групи «Сократ» Костянтин МЕСЕЛЕВСЬКИЙ, «виходячи з ціни попередньої операції (вартість придбання 22,5% акцій МАУ, які були продані авіакомпанією Austrian Airlines за 19 млн. євро – УНІАН), вартість пакета має становити складати 550-560 млн. грн. без урахування премії за контроль. Премія за контроль може бути оцінена в 10-15% від ціни пакета акцій, а отже, загальна ціна операції має бути близько 640 млн. грн.».