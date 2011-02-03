Експерт скептично ставиться до перспективи приватизації українських генкомпаній цього року
Начальник аналітичного відділу інвестиційної компанії Phoenix Capital Сергій ПЕТРЕНКО скептично ставиться до перспективи приватизації українських генкомпаній цього року, оскільки процес відкладається вже декілька років.
Про це він сказав у коментарі агентству УНІАН.
Як відзначив С.ПЕТРЕНКО, ринком значною мірою вже врахований потенціал зростання, яке пов`язане з перспективами приватизації. Проте новина надасть підтримку котируванням українських генкомпаній.
За словами аналітика, «очікується, що в ході приватизації буде залучено приватних інвесторів, які володіють капіталом, необхідним для модернізації старіючих генеруючих потужностей. У результаті компаніям вдасться відновити застарілі активи, продовжити термін їх експлуатації, поліпшити енергоефективність і підвищити показники рентабельності».
Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ сподівається, що приватизація об`єктів теплогенерації може початися з другого кварталу поточного року.
Про це він заявив на прес-конференції 4 лютого ц.р.
«Зараз триває суто технічна процедура. Укази Президент підписав, усі постанови Кабінету Міністрів уже прийнято. Я думаю, що впродовж першого кварталу їх (об`єкти теплогенерації – УНІАН) підготують уже до приватизації і після першого кварталу почнеться сам процес», – сказав А.КЛЮЄВ.
При цьому він наголосив, що уряд зацікавлений у тому, аби процес приватизації об`єктів теплогенерації почався якомога швидше. «Ми зацікавлені, аби це якомога швидше було реалізовано», – сказав перший віце-прем`єр-міністр.