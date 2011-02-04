Акції енергокомпаній на Українській біржі в четвер стали лідерами зростання – експерт

Акції енергогенеруючих компаній на Українській біржі в четвер, 3 лютого, стали лідерами зростання.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСЬКИЙ.

За його словами, індекс Української біржі в четвер відкрився різким зростанням котирувань. Цінні папери «Центренерго» подорожчали на 4,9%, а «Донбасcенерго» - на 1%. Стимулом до зростання акцій енергогенеруючих компаній стала заява першого віце-прем`єр-міністра Андрія КЛЮЄВА про приватизацію державних пакетів енергокомпаній у другому кварталі 2011 року.

Як зазначив А.КОМАРОВСЬКИЙ, виросли в четвер також котирування «Укртелекому» і «Укрсоцбанку» - на 1,7% і 1,6%, відповідно. У той же час акції «Азовсталі» та Єнакіївського металургійного комбінату просіли на 1,3%. Індекс Української біржі в четвер закрився на позначці 2774 пункту, додавши 0,7%. Загальний обсяг торгів склав 250 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем`єр-міністр України, міністр економічного розвитку і торгівлі Андрій КЛЮЄВ сподівається, що приватизація об`єктів теплогенерації може початися з другого кварталу поточного року. Про це він заявив на прес-конференції 2 лютого ц.р.