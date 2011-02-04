Експерт: зростання українських акцій цього року залежатиме від динаміки американських бірж

Подальше зростання на українському ринку акцій в 2011 році залежатиме від динаміки американських бірж.

Такий прогноз озвучила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

На її думку, «законодавцем мод на світових фондових (у тому числі, українських) і сировинних біржах в 2011 році, як і раніше, будуть США». Світові інвестиційні банки зараз роблять ставку на відновлення американської економіки, що разом зі збереженням політики кількісного пом`якшення створює передумови для підйому країн, що розвиваються (Бразилія, Індія, Китай, Росія). Саме тому український ринок акцій все частіше фігурує в якості пріоритетного напрямку інвестування на найближчі квартали.

О.ЄВДОЧЕНКО вважає, що «в кінці першого півріччя, якщо американська економіка не покаже нам позитивну динаміку в ключових макроекономічних індикаторах, інвестори можуть насторожитися. Адже другий раунд кількісного пом`якшення, який був прийнятий Федеральною резервною системою США напередодні, розрахований до кінця другого кварталу 2011 року, а в новому раунді кількісного ослаблення Конгрес може відмовити ФРС».

При покупці акцій українських емітентів аналітик рекомендує робити ставку на високоліквідні папери, що входять в індексний кошик, тому що у випадку падіння ринку їх швидко можна перетворити на кошти. Крім того, ряд компаній, що представляють провідні сектори української економіки (телекомунікації, енергетика, металургія), мають значний потенціал росту.

Як відзначила аналітик, український уряд в 2011 році має намір реалізувати програму приватизації в енергетичній галузі, що створює гарні передумови для інвестування в акції енергогенеруючих компаній. «Принципове питання тут полягає в тому, яким чином буде виглядати сам процес приватизації і, відповідно, механізм визначення вартості енергогенеруючих компаній», - підкреслила О.Євдоченко.