Фондові індекси США найближчим часом можуть знизитися на 2-3% - експерти

Враховуючи дуже високі рівні, на яких зараз торгуються американські акції, дуже ймовірний відкат на 2-3% з основних індексів найближчим часом.

Такий прогноз міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, фондові біржі США і Європи в четвер, 3 лютого, закрилися зі змішаною динамікою індексів. Статистика, що вийшла а цей час, більшою мірою була негативною. Роздрібні продажі в Єврозоні знизилися на 0,6%, що чинило тиск на європейські ринки, а також сприяло зміцненню курсу долара на ринку форекс. У США замовлення на товари тривалого користування знижуються третій місяць поспіль. У січні цей показник опустився на 2,3%.

Як повідомляють аналітики, сьогодні в США будуть опубліковані дані з безробіття за січень, а також індекс зайнятості, що розраховується компанією Monster Worldwide.