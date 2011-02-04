Індекс Української біржі протестував дворічний максимум - експерти

Індекс Української біржі, згідно з результатами торгів у четвер, 3 лютого, протестував дворічний максимум.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, вітчизняні фондові майданчики в четвер закрилися зростанням. Індекс Української біржі додав 0,65% опинившись на рівні 2774,6 пункту, а індекс ПФТС піднявся на 1,25% до рівня 1106,76 пункту. Лідером торгів за обсягом на Українській біржі виступила компанія «Центренерго» (40,1 млн. грн.), акції якої зросли до максимуму за останні 10 місяців, продовживши відігравати інформацію про можливу приватизацію.

За словами аналітиків, підтримку ринку в четвер також надали акції «Укрсоцбанку» (+1,67%), «Укртелекому» (+1,74%) «Донбасенерго» (+1,03%), Стаханівського вагонобудівного заводу (+0, 87%) і Авдєєвського КХЗ (+0,75%). Гірше ринку виглядали папери «Мотор Січі» (-1,02%), які корегувалися після стрімкого зростання напередодні, Єнакіївського металургійного заводу (-1,27%) і "Азовсталі" (-1,26%).