Стимулом зростання фондових ринків США стали дані з безробіття - експерт

Стимулом зростання американських фондових індексів у четвер, 3 лютого, стали дані про зменшення кількості первинних заявок на допомогу з безробіття, поданих за тиждень, що закінчився 29 січня.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСЬКИЙ.

За його словами, даний показник скоротився на 42 тис. в порівнянні з попереднім тижнем, що перевищило очікування щодо зниження показника на 3 тис. Найбільше зростання у четвер показали акції роздрібних мереж США, після оголошення статистики щодо динаміки продажів у січні, яка в цілому виявилася вище очікувань - незважаючи на сильні снігопади в країні в минулому місяці. Акції компаній Limited Brands і Sears Holdings виросли на 7,4% (зростання продажів у січні на 4,4% перевищило прогнози в 2,6%). Котирування Zumiez додали 5,7%, TJ Maxx і Marshalls виросли на 3,3%, Macy`s - на 2%, а Costco - на 1,8%.

За інформацією аналітика, у четвер світові фондові ринки закрилися незначним зростанням. Європейський індекс широкого ринку DJ Stoxx 600 виріс на 0,1%, американські індекси S & P 500 і DJIA відкрилися різким зниженням котирувань і додали 0,2% за підсумками торгового дня.

Як повідомив А.КОМАРОВСЬКИЙ, сьогодні буде опублікована офіційна статистика з ринку праці в США в січні. Зростання числа робочих місць (за винятком сільського господарства) очікується на рівні 130 тис., а щодо рівня безробіття консенсус-прогноз становить 9,5%. Фінансова звітність буде опублікована щодо наступних компаній: Volvo (очікуваний прибуток на акцію - 5,69 долара), Weyerhaeuser (очікуваний прибуток на акцію - 5 центів), Walter Energy (очікуваний прибуток на акцію -2,09 долара) і Tyson Foods (очікуваний прибуток на акцію - 62 центи).