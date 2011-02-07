Акції коксохімічних підприємств підтримали індекс Української біржі

Основну підтримку індексу Української біржі в п'ятницю, 4 лютого, надали акції коксохімічних підприємств.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, у п'ятницю значно виросли папери Авдєєвського (+4,51%) і Ясинівського КХЗ (+3,05%). Трохи підтягнулися також котирування "Азовсталі" (+1,59%) і Єнакіївського металургійного заводу (+1,32%). У кінці торгів по концерну «Стирол» вийшла позитивна новина про запуск реконструйованого цеху з випуску аміаку до жовтня поточного року, що може дати підтримку акціям цього тижня за умови позитивного зовнішнього фону. Українські фондові майданчики в п'ятницю закрилися зростанням. Згідно з результатами торгів, індекс Української біржі зріс на 0,79%, опинившись на рівні 2796,4 пункту, а індекс ПФТС піднявся на 0,25% до 1109,55 пункту.

Як відзначають аналітики, ринки Європи і США в п'ятницю закрилися переважно зростанням провідних індексів. З даних макростатистики, що вийшли у цей час, важливим було зниження рівня безробіття в США до 9%, тоді як очікування аналітиків були на рівні 9,5%. У той же час, кількість робочих місць в несільськогосподарському секторі збільшилася всього лише на 36 тис. проти очікуваних 145 тис. Але, тим не менш, інвестори все ж були стурбовані кризовою ситуацією в Єгипті, яка створює нестабільну ситуацію на ринку нафти.

За словами аналітиків, сьогодні публікуються індекс випереджальних індикаторів у Японії за грудень, індекс довіри інвесторів Sentix щодо єврозони за лютий, а також дані з промислових замовлень Німеччини в грудні.