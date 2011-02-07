«Укртелеком» має намір продати облігації серії «L» на 250 млн. грн.

Компанія «Укртелеком» має намір продати облігації серії «L» на загальну суму 250 млн. грн.

Про це йдеться в повідомленні на сайті «proIT».

Згідно з повідомленням, вартість однієї облігації – 1 тис. грн.

Згідно з проспектом емісії облігацій, їх розміщення буде здійснено в період з 15 лютого 2011 року по 13 січня 2012 року включно.

Прибутковість облігацій визначена у розмірі 16,5%, при цьому можливість оферти не передбачена. Згідно з проспектом емісії, облігації повинні бути погашені 14-17 лютого 2012 року.

Залучені від продажу облігацій засоби «Укртелеком» спрямує на технологічний розвиток компанії: розвиток і модернізацію фіксованої мережі, мережі мобільного зв`язку, широкосмугового доступу в інтернет і т.п.

Андерайтером випуску облігацій є компанія «Трійка Діалог Україна».

Як повідомляв УНІАН, в грудні 2010 року «Укртелеком» завершив продаж облігацій серії «J» на суму 125 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Укртелеком» – монополіст на ринку зв`язку України. Кількість абонентів місцевого телефонного зв`язку складає 10,2 млн. Компанія також надає послуги доступу до інтернету, мобільного зв`язку (під ТМ Utel) і ін.

У 2009 році дохід компанії склав 8,4 млрд. грн., збитки – 456,4 млн. грн.

Фонд державного майна України 13 жовтня 2010 року оголосив конкурс з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 92,791% держпакету акцій ВАТ «Укртелеком».

Початкова ціна пакету держакцій "Укртелекому" складає 10 млрд. 500 млн. грн.