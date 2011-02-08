Українські «голубі фішки» у понеділок продовжили зростання - експерт

Українські «блакитні фішки» у понеділок, 7 лютого, продовжили зростання.

Про це повідомив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСЬКИЙ.

За його словами, у понеділок індекс Української біржі відкрився різким зростанням котирувань і зберігав висхідний тренд протягом всього торгового дня. За підсумками сесії індекс Української біржі закрився на відмітці 2 820 пунктів, додавши 0,8%. Загальний об`єм торгів акціями був великим і склав 178 млн. грн.

Як відзначив аналітик, серед ліквідних акцій лідерами зростання у понеділок були Північний ГЗК і Алчевській металургійний комбінат що додали в ціні 2,9% і 2,45% відповідно. Акції «Стіролу» зросли на 2,4%. У теж час, Стахановський вагонобудівний завод втратив 0,6%, що стало найбільшим падінням дня серед ліквідних акцій.