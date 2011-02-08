Інвестори у понеділок стежили за корпоративними новинами - експерти

У зв’язку з відсутністю важливої макроекономічної статистики по США, інвестори у понеділок, 7 лютого, стежили за корпоративними новинами.

Така думка міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, фондові біржі Європи і США у понеділок закрилися зростанням провідних індексів. Підтримку ринку надали новини про ряд великих операцій у сфері злиття і поглинань. Але, водночас, стримували зростання індексів дані по промислових замовленнях в Німеччині, які виявилися набагато гіршими за прогнози аналітиків.

Як відзначають аналітики, у понеділок українські фондові біржі закрилися зростанням. Згідно з результатами торгів, індекс Української біржі зріс на 0,84%, опинившись на рівні 2819,95 пункту, а індекс ПФТС піднявся на 0,45% до 1114,53 пункту. Лідерами торгів на Українській біржі за об`ємом виступили «Укрнафта» (18.8 млн. грн.) і Алчевській металургійний комбінат (15,1 млн. грн.). Серед компаній індексного кошика найбільше зростання було зафіксоване по акціях Алчевського меткомбінату (+2,45%), Стіролу (+2,38%) і Ясинівського КХЗ (+1,79%). Зниження показали акції «Укртелекому» (-0,25%) і Стахановського вагонобудівного заводу (-0,56%).

За інформацією аналітиків, сьогодні публікуються дані по промисловому виробництву за грудень в Німеччині, а також тижневий індекс зіставних продажів в найбільших роздрібних мережах та індекс економічного оптимізму IBD у США.