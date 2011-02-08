Експерти: українські фондові ринки підтримують глобальний оптимізм

Українські фондові ринки почали тиждень на підйомі, підбадьорені глобальним оптимізмом щодо зростання економіки і зниженням напруженості в Єгипті.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, на Українській біржі у понеділок значний ривок у вартості акцій зробив «Стірол» (+2,38%), на тлі новин про плановане розширення виробничих потужностей. Найістотніший результат серед високоліквідних паперів показав Алчевській меткомбінат (+2,45%), тоді як подорожчання Єнакіївського метзаводу (+1,14%) і «Азовсталі» (+0,98%) було помірнішим.

За словами аналітиків, упевнений темп зростання зберегли коксохімічні підприємства. Акції Ясинівського КХЗ у понеділок подорожчали на 1,79%, а котирування Авдіївського КХЗ підвищилися на 1,40%. За ними слідували «Укрнафта» і компанії банківського сектора. «Укрнафта» додала 1,20%, «Укрсоцбанк» - 1,07%, «Райффайзен Банк Аваль» - 0,91%.

Аналітики відзначають, що решта ліквідних паперів у понеділок подорожчала в рамках одного відсотка. Єдиною голубою фішкою, якою не вдалося закритися на позитивній території, виявився «Укртелеком» (-0,25%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 7 лютого, підвищився на 0,45% – до 1114,53 пункту. Загальний об`єм торгів склав 294 млн. 211 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,84% – до 2819,95 пункту. Загальний об`єм торгів склав 233 млн. 498 тис. грн., з них на терміновому ринку – 53 млн. 214 тис. грн.