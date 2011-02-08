Сьогодні на світових ринках акцій дуже ймовірна хвиля фіксації прибутку - експерт

Сьогодні на світових ринках акцій дуже ймовірна хвиля фіксації прибутку.

Таку точку зору висловив в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСЬКИЙ.

За його словами, світові фондові індекси в понеділок, 7 лютого, продовжували зростати. Європейський індекс широкого ринку DJ Stoxx 600 додав 1%, а американські індекси S & P 500 і DJIA зросли на 0,6% кожен, помітно додавши в ціні з відкриття і зберігши позиції до кінця сесії.

Як вважає А.КОМАРОВСЬКИЙ, стимулом ралі американських акцій стали новини про нові злиття і поглинання. За інформацією аналітика, в Європі 7 лютого подорожчали котирування авіакомпаній. Lufthansa додала в ціні 2,7%, Air France - 3,6%. Виросли в ціні акції Adidas (+3,6%), Solar World (+7%), а також Nokia (+2,1%) на новині про плани виробника мобільних пристроїв звільнити половину діючої ради директорів у рамках нової стратегії компанії.

А.КОМАРОВСЬКИЙ повідомив, що сьогодні публікуються дані про зміну роздрібних продажів у Німеччині в грудні 2010 року (у листопаді показник знизився на 2,4%), а також грудневий індекс промислового виробництва Німеччини (у листопаді відзначалося зниження на 0,7%). Бюро статистики ринку праці США опублікує дані про кількість нових вакансій у грудні (листопадове значення - 3 248).

Аналітик також відзначив, що сьогодні ринку стануть відомі прибуток компанії Toyota за останній квартал 2010 року (прогноз - 29,96 долара на акцію), компанії Walt Disney за останній квартал (прогноз - 56 центів на акцію) і річний прибуток банку UBS (прогноз - 1,84 долара на акцію).

Зовнішній фон на відкритті українського ринку - невизначений.