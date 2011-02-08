Акції українських компаній на міжнародних майданчиках показали позитивну динаміку - експерти

Акції українських компаній, що торгуються на міжнародних майданчиках, у понеділок продемонстрували в цілому позитивну динаміку.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі знову злетіли котирування Cadogan Petroleum (+9,37%). Істотно зміцнилися також папери JKX Oil & Gas (1,21%). Подорожчали акції Ferrexpo (+1,53%), у той час як папери «МХП» (MHPC LI +0,26%) зросли незначно.

Як відзначають аналітики, на Варшавській фондовій біржі в понеділок стрімко підвищилися котирування «Кернел» (+3,86%). Впевнене зростання продемонструвала «Астарта» (+1,13%). У той же час, «Агротон» (-0,56%) незначно просів.