ФДМУ оголосив конкурс з відбору оцінювача частки «Олімпійського» у недобудові на Великій Васильківській

Фонд державного майна України оголосив конкурс з відбору оцінювача частки Національного спортивного комплексу «Олімпійський» у недобудованій будівлі за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 55.

Про це повідомляється в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації» (від 9 січня ц.р.).

За інформацією Фонду держмайна, частка НСК у недобудованому об`єкті становить 29% при 3 тис. 720 кв.м. загальних площ даної будови, з яких 2 тис. 790 кв.м. - на 1-3 поверхах і 930 кв.м. - на цокольному поверсі.

Як зазначається в повідомленні ФДМУ, оцінювання проводиться з метою прийняття управлінських рішень. Конкурс відбудеться 23 лютого 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня 2010 р. архітектурно-містобудівна рада Києва схвалила місце розташування зони гостинності для проведення фінальної частини футбольного чемпіонату Євро-2012 на прилеглих територіях до НСК «Олімпійський» по вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 55 у Печерському районі столиці.