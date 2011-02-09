ФДМУ не провів ряд приватизаційних конкурсів через відсутність заявок

Фонд державного майна України не зміг провести ряд раніше оголошених приватизаційних конкурсів через відсутність заявок.

Як повідомляється в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації" (від 9 лютого ц.р.), через відсутність заявок не відбулися приватизаційні конкурси з продажу 99,485% держпакета акцій ВАТ "Фотон" (початкова ціна - 66 млн. 511 тис. грн.), 92,362% акцій ВАТ "Вуглецевий композит" (початкова ціна - 10 млн. 260 тис. грн.), 100% акцій ВАТ "Конотопський завод з ремонту дизель-поїздів" (20 млн. 810 тис. грн.) і конкурс з продажу 57,389% акцій "Львівський завод "Автонавантажувач" (початкова ціна - 6 млн. 145 тис. грн.).