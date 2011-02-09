Зростання фондових індексів стримувалося падінням цін на нафту і підняттям ставки в Китаї

Незважаючи на стабілізацію ситуації в Єгипті, зростання світових фондових індексів у вівторок, 8 лютого, стримувався падінням цін на нафту і черговим підняттям облікової ставки в Китаї.

Така точка зору міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, інвестори у вівторок, також були стурбовані статистикою з Німеччини. Зокрема, стало відомо, що об`єми промислового виробництва в країні з найбільшою економікою в Європі в грудні знизилися другий місяць підряд. Підтримку ринку подав звіт McDonald’s Corp, продаж якої зріс в січні поточного року на 5,3%. Торги в Європі і США 8 лютого проходили зі змішаною динамікою індексів.

Як відзначають аналітики, вітчизняні фондові ринки у вівторок закрилися незначним зростанням. На Українській біржі підвищений попит мали папери «Укрнафти» (+2,81%), «Мотор Січі» (+0,75%) і представників банківського сектора – «Укрсоцбанку» (+1,30%) і «Райффайзен Банку Аваль» (+1,29%). Найбільше падіння серед підприємств індексного кошика показали акції «Укртелекому» (-2,94%). Причиною стало повідомлення про вимогу Deutsche Bank і Credit Suisse First Boston достроково погасити 222 млн. доларів кредиту, виданого в 2005 році.

За інформацією аналітиків, сьогодні публікуються дані по торговому балансу Німеччини і Великобританії, а також інформація Міністерства енергетики США про зміну запасів нафті в США за тиждень.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 8 лютого, підвищився на 0,17% – до 1116,44 пункту. Загальний об`єм торгів склав 244 млн. 830 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,07% – до 2821,90 пункту. Загальний об`єм торгів склав 350 млн. 786 тис. грн., з них на терміновому ринку – 102 млн. 258 тис. грн.