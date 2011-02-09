Вчорашнє зростання Української біржі забезпечене подорожчанням чотирьох голубих фішок

Зростання Української біржі у вівторок, 8 лютого, було забезпечене подорожчанням всього чотирьох голубих фішок, що входять в її індекс.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Антон КОМАРОВСЬКИЙ.

Він відзначив, що у вівторок індекс Української біржі відкрився невеликим зростанням котирувань, різко зріс у першу годину торгів, але потім втратив завойоване і закрився незначним зростанням. «Укрнафта» стала лідером зростання: її котирування зросли на 2,8%. За нею попрямували «Укрсоцбанк» і «Райффайзен Банк Аваль», що подорожчали на 1,3% кожен.

Водночас, за словами аналітика, котирування більшості інших ліквідних паперів у вівторок знизилися. «Укртелеком» був лідером падіння серед ліквідних компаній, втративши 2,9% на тлі негативних новин. Credit Suisse First Boston і Deutsche Bank зажадали від компанії дострокового погашення боргу в 222,2 млн. доларів, реагуючи на очікування її майбутньої приватизації. Інвестори активно продавали акції підприємств гірничо-металургійного комплексу. «Азовсталь» втратила в ціні 2,7%, тоді як Північний ГЗК і Полтавський ГЗК подешевшали на 2,6% і 2,9% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 8 лютого, підвищився на 0,17% – до 1116,44 пункту. Загальний об`єм торгів склав 244 млн. 830 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,07% – до 2821,90 пункту. Загальний об`єм торгів склав 350 млн. 786 тис. грн., з них на терміновому ринку – 102 млн. 258 тис. грн.