Експерти відзначають волатильність українських фондових ринків на вчорашніх торгах

На українських фондових ринках у вівторок, 8 лютого, спостерігалася волатильність.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, після незначного зростання на початку торгів індекс Української біржі поступово скотився на негативну територію, вибратися з якої йому вдалося лише до закінчення сесії. Об`єм торгів був на достатньо високому рівні.

За інформацією аналітиків, найбільший вплив на позитивну динаміку індексу Української біржі у вівторок надала «Укрнафта» (+2,81%). Істотно підвищилися котирування компаній банківського сектора. «Укрсоцбанк» додав 1,3%, «Райффайзен Банк Аваль» - 1,29%. На позитивній території вдалося закінчити торги також «Мотор Січі» (+0,75%).

Аналітики відзначають, що найслабкіші результати за підсумками дня продемонстрували «Укртелеком» (-2,94%) і «Азовсталь» (-2,65%). Інвестори фіксували прибуток за акціями коксохімічних заводів. Зокрема, Авдіївський КХЗ втратив 1,62%, Ясинівський КХЗ - 1,32%. Решта ліквідних паперів завершила торги з незначними втратами в рамках одного відсотка.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 8 лютого, підвищився на 0,17% – до 1116,44 пункту. Загальний об`єм торгів склав 244 млн. 830 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,07% – до 2821,90 пункту. Загальний об`єм торгів склав 350 млн. 786 тис. грн., з них на терміновому ринку – 102 млн. 258 тис. грн.